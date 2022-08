"Wakacje dla Bohatera". Wciąż brakuje pieniędzy, można pomóc

Wyjazd coraz bliżej, a pieniędzy nadal brakuje. Pomóc może każdy w internetowej zrzutce. "Wakacje dla Bohatera" to wakacyjny wypoczynek, który dla kombatantów organizuje Stowarzyszenie Paczka dla Bohatera.

Wesprzeć internetową zbiórkę można tutaj.

W tym roku 80 osób pojedzie nad Zalew Zegrzyński. Warunek jest jeden - trzeba uzbierać pieniądze, a z tym jest bardzo ciężko - mówi Tomasz Sawicki z Paczki dla Bohatera.- Sami wiemy, co się dzieje na świecie i wszystkie zbiórki nam stanęły. Trudno ze wsparciem od innych instytucji. Możemy liczyć jedynie na Ministerstwo Obrony Narodowej. Szukamy sposobów, aby uzbierać fundusze, których brakuje i wierzymy, że się to uda - podkreśla Sawicki.Łączny koszt wyjazdu to 300 tysięcy złotych.