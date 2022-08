Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Był poszukiwany, pod wpływem narkotyków i miał zakaz prowadzenia pojazdów - to taksówkarz, którego zatrzymała szczecińska policja.

32-latek został zatrzymany do kontroli, bo zdaniem funkcjonariuszy nerwowo zachowywał się na drodze, Zbadali go alkomatem - był trzeźwy, był jednak pod wpływem środków odurzających.



Jak się okazało, na sumieniu miał znacznie więcej. Mężczyzna posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.



Mężczyźnie przysługiwało prawo do uiszczenia grzywny nałożonej przez sąd, z czego skorzystał, unikając tym samym kary pozbawienia wolności.



Sprawa taksówkarza trafi teraz na wokandę.