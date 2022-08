Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archwium]

Szczecinianie zaśpiewają polskie pieśni patriotyczne. To w niedzielę na Placu Lotników. Będzie też konkurs historyczny.

- Chcieliśmy pośpiewać patriotycznie, bo jest nam to bliskie. To przywiązanie do Ojczyzny i wartości, które przekazywali nam nasi rodzice - mówili uczestnicy poprzedniej odsłony wydarzenia.



Początek o godz. 17. Każdy chętny dostanie śpiewnik.



W trakcie spotkania odbędzie się konkurs wiedzy o historii z nagrodami od Radia Szczecin.