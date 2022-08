Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszyły powroty z wakacji. Są korki na drogach regionu.

Największe utrudnienia są teraz na trasie S6. Chodzi o odcinek dojazdowy do S3. Korek od Żółwiej Błoci ma już 3 kilometry i ciągnie się do Łozienicy.



Zwalniamy również na autostradzie A6 na dojeździe do Węzła Klucz.



Spory korek, także na przeprawie promowej w Świnoujściu na wyjeździe z miasta.