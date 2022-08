Polskie Pieśni Patriotyczne w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Hej, hej ułani, Jak długo w sercach naszych, czy też Piechota - to tylko niektóre z pieśni jakie rozbrzmiały dziś na pl. Lotników w Szczecinie. To już po raz 19 mieszkańcy śpiewali Polskie Pieśni Patriotyczne.

W szacunku i pamięci walczącym o wolną Polskę ale nie tylko - mówił organizator wydarzenia Leszek Dobrzyński - bo też dla dobrej zabawy. Pieśni te bowiem łączą pokolenia. Na uczestników śpiewania, których było kilkuset czekały tradycyjnie darmowe śpiewniki. A całości wydarzenia muzycznie patronował zespół Sweet Four.



- Moja mama lubiła śpiewać, miała piękny głos i od tamtego czasu polubiłam śpiewanie, więc z przyjemnością przychodzę. - Bardzo lubię śpiewać, tym bardziej pieśni patriotyczne, są naszą chlubą - mówią uczestniczki.



- To już 19 raz i wciąż ludzie przychodzą i fajnie się bawią, towarzyszą różne emocje. Jeśli dożyję, będzie 20 raz, być może organizację 21. przekażę komuś, aby pociągnął to dalej - mówi Leszek Dobrzyński, organizator.



Partnerem wydarzenia było m.in. Radio Szczecin. W trakcie śpiewania organizowany był konkurs historyczny. Nasza rozgłośnia ufundowała nagrody.