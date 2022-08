Światowa Konferencja Genetyki Sądowej. Polskę reprezentują naukowcy z PUM

Naukowcy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie będą reprezentować Polskę na Światowej Konferencji Genetyki Sądowej ISFG 2022. Spotkanie specjalistów z całego świata rozpoczyna się w poniedziałek w Stanach Zjednoczonych.

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów w Waszyngtonie przedstawi kilkanaście swoich dokonań. Wystąpi między innymi dr Maria Szargut. W ostatnim czasie naukowcy z bazy pomogli między innymi w zidentyfikowaniu ofiar zbrodni sowieckich w Gruzji.

- Dla Gruzji jest to olbrzymie wydarzenie, bo to jest tak, jakbyśmy my cofnęli się do 2012 roku, gdy zidentyfikowaliśmy pierwsze ofiary z "Łączki". U nich nikomu wcześniej nie udał się zidentyfikować ofiar zbrodni komunistycznych. Dla nich to zupełnie coś nowego - mówi Andrzej Ossowski z Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów.Kongres w Waszyngtonie potrwa do 2 września.