Pomorzany: Samochód potrącił mężczyznę na hulajnodze

Fot. Kamil Nieradka [Radio Szczecin]

Mamy pierwsze poranne zdarzenie drogowe na ulicach Szczecina. Sygnał odebraliśmy z czujnego telefonu Radia Szczecin.

- Chciałbym ostrzec wszystkich kierowców, że na Powstańców Wielkopolskich doszło do potrącenia. W samochodzie widzę zbitą szybę. Nie ma przejazdu do świateł z Mieszka I. Jest nawrotka przez tory z powrotem na Pomorzany - powiedział Słuchacz Radia Szczecin.



Do potrącenia 25-latka na hulajnodze doszło w okolicach Parku Pomorzańskiego. Mężczyzna trafił do szpitala.



