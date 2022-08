Nielegalny salon gier zlikwidowany. Służby znalazły biały proszek i kilkaset tabletek [ZDJĘCIA]

Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Fot. Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie

Biały proszek i tabletki znaleźli policjanci i pracownicy służby celno-skarbowej w nielegalnym punkcie hazardowym w Szczecinie.

Punkt działał w centrum Szczecina - mówi Małgorzata Brzoza z Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.



- Na miejscu jako pierwsi interweniowali policjanci. Zostali oni wezwani do awantury. Podczas oględzin tego lokalu okazało się, że jedno z pomieszczeń jest zamknięte. To wzbudziło ich podejrzenie. Wyważone zostały drzwi i okazało się, że znajduje się w nim nielegalny punkt hazardowy - mówi Brzoza.



Na miejscu zabezpieczono 14 automatów do gier, komputery, gotówkę i środki odurzające - dodaje Brzoza.



- Znaleźliśmy również zawiniątko w aluminiowej folii, to był biały proszek, który jest teraz badany i prawie 300 tabletek, prawdopodobnie ecstasy. One też znajdują się w laboratorium - mówi Małgorzata Brzoza.



Urządzanie i prowadzenie gier hazardowych bez zezwolenia lub koncesji jest przestępstwem, za które grozi wysoka kara finansowa, pozbawienie wolności albo obie kary łącznie.