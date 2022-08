Doprowadził do kalectwa Jakuba Znojka. Zapadł wyrok [AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, mężczyzna odpowiadał za usiłowanie zabójstwa. Do zdarzenia doszło w wigilię 2020 roku na stacji benzynowej na Gumieńcach, podczas próby obywatelskiego zatrzymania. Jakub Znojek chciał zatrzymać pijanego kierowcę, ten staranował go samochodem. Znojek w ciężkim stanie trafił do szpitala, nadal nie wrócił do zdrowia, potrzebuje całodobowej opieki i kosztownej rehabilitacji w prywatnym ośrodku.





- Sąd kierował się przede wszystkim postawą oskarżonego. W trakcie całego procesu nie zauważyliśmy skruchy i żalu wobec pokrzywdzonego. Dopiero dzisiaj oskarżony przeprosił za swoje zachowanie. Nie uważamy tego za szczery żal, dlatego nie znajdujemy podstaw do orzeczenia niższej kary - podkreśliła w uzasadnieniu wyroku, przewodnicząca składu orzekającego sędzia Izabela Sołtyszewska.

- Mam syna kalekę, Kuba nie wróci do pełnej sprawności, do końca życia będzie musiał się rehabilitować. Nie wiemy do końca, jak to będzie. Żaden wyrok nas nie usatysfakcjonuje. Dla mnie 13 lat to jest zdecydowanie za mało - powiedziała Iwona Znojek.





- Wyroku nie odsiedzi, bo wiadomo, że po połowie (odbycia kary - przyp. red.), będzie się starał o wcześniejsze wyjście i wyjdzie, a mój syn do końca życia będzie potrzebował rehabilitacji - dodał Zbigniew Znojek.

Rodzice Jakuba nie ukrywali emocji.