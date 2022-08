W czwartek otwarcie ważnego skrzyżowania w centrum Szczecina

Skrzyżowanie alei Wyzwolenia z ulicami Malczewskiego i Rayskiego zostanie w pełni udostępnione kierowcom. Ułatwienia w pokonywaniu centrum Szczecina prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu.

To jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście. Korzystają z niego nie tylko dojeżdżający do centrum handlowego, ale także pokonujący trasę z centrum w kierunku północnych dzielnic Szczecina.Prawdopodobnie już od czwartkowego poranka ze skrzyżowania tego będzie można w pełni skorzystać, a to oznacza, że przejazd na wprost od ulicy Rayskiego w kierunku ulicy Malczewskiego - i odwrotnie - powróci do codziennego użytku kierowców.Przypomnijmy, do tej pory skrzyżowanie było zamknięte w związku z przebudową torowiska. Na ten moment w tej części miasta nie zobaczymy jeszcze tramwajów. Na powrót dwójek, trójek czy też dwunastek przyjdzie nam jeszcze poczekać.Koszt przebudowy torowisk w tej części miasta, to ponad 170 milionów złotych.