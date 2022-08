Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Morski kosz na śmieci wyławia odpady w kołobrzeskim porcie. Nowoczesne urządzenie może zebrać nawet pół tony śmieci rocznie.

Wody w kołobrzeskim porcie rybackim mają być czyste dzięki urządzeniu PortBin. To morski kosz, który samodzielnie zbiera odpady pływające po basenie portowym. Zarząd Portu Morskiego zainstalował już drugie takie urządzenie.



- Woda jest ściągana do tego kosza, nieczystości stałe zatrzymują się w koszu, a woda przepływa. Chodzi o to, żeby ochronić nas samych przed mikroplastikiem, czyli wyławiać niedopałki papierosów, plastikowe butelki... - tłumaczy Artur Lijewski, prezes spółki.



Urządzenie zbiera odpady w promieniu 50 metrów. Pojemność torby śmietnikowej to 30 kilogramów. Nowy kosz kosztował ponad 40 tysięcy złotych.