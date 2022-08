Ostatnia droga księdza Piotra Kiliana [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wspaniały człowiek i duszpasterz, motocyklista ale przede wszystkim ksiądz, który ciągnął ludzi do Boga - tak wspominali dziś księdza Piotra Kiliana motocykliści, księża i wierni towarzysząc mu w ostatniej drodze.

Wspaniały duszpasterz - potwierdził ks. Paweł Kruczek.



- Wspaniałe wyczucie duszpasterskie, wyczucie serca... Nie tylko wobec motocyklistów, ale też wobec kolegów klubie i do kolegów-księży i ludzi świeckich. Brakuje nam go, ale teraz teraz będzie jeździł z nami patrząc na nas gdzieś tam u Pana Boga na górze i na pewno tam znajdzie dobre miejsce - powiedział.



Rodzina, wierni, księża i motocykliści przyszli dziś pożegnać księdza Piotra Kiliana w kościele w Lipianach, gdzie został pochowany na Cmentarzu Komunalnym.



Ksiądz Kilian był proboszczem parafii pod wezwaniem św. Józefa w Jenikowie. Był organizatorem i komandorem pielgrzymki motocyklowej "Od Krzyża do Krzyża, od Bałtyku do Tatr".



Ksiądz Piotr miał 50 lat.