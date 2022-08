Pomoc dla przedsiębiorców znad Odry obejmie 23 branże

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg powiedziała, że rządowa pomoc dla poszkodowanych przedsiębiorców znad Odry obejmie 23 branże według kodów PKD, ale w razie konieczności może zostać rozszerzona.

Projektem przygotowanej ustawy ma się zająć Sejm na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 2 września.Minister Marlena Maląg wyjaśniła, że firmom będzie przysługiwało dofinansowanie, tak zwane świadczenie postojowe.- 3010 złotych na pracownika, który w lipcu - to warunek niezbędny i konieczny - był zarejestrowany i były odprowadzane składki. Na dzisiaj szacujemy, że będą to 23 kody PKD, ale one będą określone w rozporządzeniu, abyśmy zachowali elastyczność, że jeżeli będzie potrzeba, by dodać kolejne branże czy też zmniejszyć branże w kolejnym czasie, to będziemy mogli to uczynić - zapowiedziała.Warunkiem otrzymania wsparcia będzie również zanotowanie przez danego przedsiębiorcę spadku przychodów powyżej 50 procent w stosunku do lipca lub czerwca bieżącego roku lub sierpnia rok temu.W odpowiednim rozporządzeniu Rady Ministrów do projektowanej ustawy znajdzie się lista powiatów, z których firmy będą uprawnione do pomocy. Wnioski o wsparcie będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.