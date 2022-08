Dofinansowanie na wymianę "kopciuchów". Można składać wnioski

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczegóły programu Czyste Powietrze Plus dostępne są na Najważniejszą zaletą nowego programu jest możliwość otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem planowanej inwestycji - mówi Marek Subocz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.- Co bardzo ważne, beneficjent nie będzie musiał angażować w tu procentach środków własnych na sfinansowanie przedsięwzięcia. 50 procent przyznanej kwoty dotacji, w formie zaliczki, zostanie przelane nawet przed rozpoczęciem robót i wpłynie na konto wykonawcy - zaznacza Subocz.Szczegóły programu Czyste Powietrze Plus dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.