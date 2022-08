Prof. Kowalczyk: Kłamstwo było wpisane w logikę systemu komunistycznego

Siła i determinacja strajkujących robotników była tak duża, że komuniści zostali zmuszeni do podpisania porozumień w sierpniu 1980 roku w Szczecinie - mówi prof. Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.

42 lata temu władze PRL zawarły porozumienie ze strajkującymi w Stoczni Szczecińskiej, zgadzając się na m.in. na działalność związków zawodowych.Impulsem do strajków była zapaść ekonomiczna i podwyżki cen - mówi Kowalczyk.- Dominowały postulaty społeczno-ekonomiczne, ale równie ważnym postulatem politycznym było hasło utworzenia niezależnych związków zawodowych. I to był postulat kluczowy dla strajkujących, żeby te nowe związki nie były zależne czy sterowane przez PZPR, przez partię komunistyczną - mówi dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie.Władze komunistyczne nie wywiązały się z podpisanych porozumień i oszukały robotników wprowadzając stan wojenny.- Kłamstwo jest wpisane w logikę systemu komunistycznego. Komunizm oprócz tego, że bazuje na przemocy, na aparacie represji, on jakby żywi się kłamstwem. Zdawano sobie z tego sprawę, że prędzej czy później niezależny ruch związkowy zostanie spacyfikowany i dojdzie do powrotu monopolu władzy po stronie PZPR - mówi prof. Kowalczyk.W Szczecinie uroczystości związane z podpisaniem porozumień sierpniowych rozpoczną się o godz. 10.00 mszą św. w parafii św. Stanisława Kostki. Następnie o godz. 11.40 przeniosą się pod bramę Stoczni Szczecińskiej.