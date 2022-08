Stypendia Longina Komołowskiego rozdane [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Stypendia imienia Longina Komołowskiego wręczono dziś podczas obchodów podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych z 1980 roku.

Stypendia są przyznawane w różnych kategoriach - mówi Katarzyna Stróżyk z Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.



- Stypendia imienia Longina Komołowskiego otrzymało 9 osób, to o trzy osoby więcej niż w zeszłym roku. Nagradzamy osoby wyróżniające się wynikami w nauce, w sporcie i wolontariacie - dodaje Stróżyk.



Wyróżnieni uczniowie wykorzystają stypendia na dalszą naukę - mówią Zofia Szymańska i Aleksy Smol: - To ważne, ponieważ pozwoli mi na dalszy rozwój. Pieniądze chcę przeznaczyć na altówkę, ponieważ kontynuuję naukę w szkole muzycznej. To jest dla mnie bardzo ważne. - Przeznaczę te środki na dalszy rozwój naukowy. Dostałem za osiągnięcia szkolne, uczę się w liceum w Przecławiu.



Stypendia imienia Longina Komołowskiego otrzymało m.in. dwóch uczniów z Polskiego Gimnazjum w Połukniu na Litwie, które nosi imię Longina Komołowskiego.



Przypomnijmy Longin Komołowski był wicepremierem w rządzie Jerzego Buzka. Zmarł w 2016 roku. Stypendia wręczyła dziś Zofia Komołowska - żona wicepremiera.