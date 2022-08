Nielegalny alkohol w restauracji w Ustroniu Morskim

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Sprzedawał alkohol bez zezwolenia - musi liczyć się z konsekwencjami. Mowa o jednym z restauratorów w Ustroniu Morskim.

Policjanci z Ustronia Morskiego ustalili, że w jednym z lokali dochodzić ma do nielegalnej sprzedaży alkoholu. Mundurowi udali się do restauracji, w której zastali trzech pracowników. Potwierdzili oni, że na miejscu sprzedawany jest alkohol. Okazało się, że właściciel restauracji nie dokonał opłaty za zezwolenie, a poprzednie już wygasło.



Łącznie policjanci zabezpieczyli 65 butelek różnego rodzaju alkoholi. Właścicielowi grozi grzywna, a dodatkowo musi się on liczyć wydaniem stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.