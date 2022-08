Ciężarówka w rowie. Utrudnienia w Wielgowie [ZDJĘCIA]

Fot. Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim Fot. Wypadki i pożary w Zachodniopomorskim Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Ciężarówka wylądowała w rowie na ulicy Tczewskiej w szczecińskim Wielgowie. Nikomu nic się nie stało, ale ruch w tej części Szczecina odbywa się wahadłowo.

Dojazd od strony Zdunowa możliwy jest obecnie tylko do ulicy Bałtyckiej, a od strony Dąbia tylko do ulicy Wolframowej. Inaczej kursują także autobusy komunikacji miejskiej. I tak linia numer 93 zawracana jest przy Autostradzie A6, a linia numer 73 dojeżdża tylko do pętli "Borsucza". Utrudnienia w tej części Wielgowa potrwać mogą aż do godziny 20.00.



Więcej informacji o sytuacji na ulicach regionu i Szczecina na naszej antenie w serwisach "Auto Radio".