Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Nie będzie miejskiego Sylwestra w Szczecinie - poinformował o tym prezydent Szczecina.

W ten sposób Miasto chce oszczędzać w związku z podwyżkami cen prądu. By to zrobić, będzie także mniej świątecznych iluminacji na ulicach miasta. Jak zapowiada prezydent - to dopiero pierwsze decyzje.



Jak poinformował kilka dni temu, przez podwyżki o 25 mln złotych zwiększy się roczna umowa na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM, a dla Tramwajów Szczecińskich - o 32 miliony.