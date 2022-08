Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin/Archiwum]

35-latek był poszukiwany listem gończym. Ma do odbycia karę 3,5 lat pozbawienia wolności. Chciał wyjechać za granicę.

Ukrywał się w mieszkaniu z znajomej, gdy pojawili się tam szczecińscy policjanci. Schował się we wnętrzu kanapy.



Na nic to się zdało - trafił do aresztu śledczego, by tam odbyć zasądzoną karę.