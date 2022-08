Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)

Nękał swoja była dziewczynę - 42-latek ze Szczecina stanie przed sądem. Prokuratura skierowała akt oskarżenia w tej sprawie.

Mężczyzna za pomocą komunikatorów wysyłał do kobiety obraźliwe wiadomości i jej groził. Wybił także szybę w jej mieszkaniu i uszkodził samochód.



Mężczyzna trafił do aresztu, nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia.