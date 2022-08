Dobry Start w regionie

"Dobry Start" to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Ponad 120 tysięcy wniosków złożyli rodzice z regionu w ramach programu Dobry Start. Zakład ubezpieczeń społecznych wypłacił do tej pory 42 mln złotych.

Rodzice mogą otrzymać wsparcie w wysokości 300 złotych na zakup wyprawki szkolnej bez względu na dochody. Złożenie wniosku o świadczenie z programu Dobry Start do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia do 30 września.



Świadczenie Dobry Start przysługuje raz w roku na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami - do 24 lat.