Edward Kosmal za Pawła Muchę - taka zmiana nastąpi w ławach zachodniopomorskiego sejmiku.

Dotychczasowy radny Paweł Mucha musi złożyć mandat, bowiem trafił do zarządu Narodowego Banku Polskiego. Z kolei przywilej przyjęcia mandatu przypada Edwardowi Kosmalowi, bo to on zanotował kolejny wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości.Jak mówi dla Radia Szczecin, ma zamiar objąć funkcję radnego.- Uważam, że można wiele rzeczy podjąć. Chętnie bym pracował w w komisji rolnictwa, bo tym się całe życie zajmuję. Jako rolnik z wieloletnim doświadczeniem, na pewno pewne rzeczy udałoby się nam zrobić - mówi Kosmal.Obecna kadencja samorządu potrwa jeszcze ponad rok.