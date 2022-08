Szczecin nie potrafi wykorzystać potencjału historycznej stoczniowej świetlicy [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Świetlica stoczniowa, gdzie w 1980 roku podpisano porozumienia sierpniowe, nadal stoi w ruinie. Obiekt należy do miasta. Mimo zapowiedzi, Instytut Dziedzictwa Solidarności nie przejął obiektu i nie rozpoczął jego remontu.

Jest mi żal, że świetlica jest w takim stanie - mówi Stanisław Kocjan, członek Komisji Krajowej "Solidarności" w latach 80.



- To wcześniej czy później powstanie, ale nie rozumiem, dlaczego dotąd tego nie ma. W innych miastach jakoś z tym problemu nie ma, a my ciągle jesteśmy systematycznie "gumkowani". Myślę, że w naszym ratuszu i w niektórych urzędach też są ludzie, którzy łaskawiej patrzą na Gdańsk, niż na swoje własne miasto - mówi Kocjan.



Projekt utknął w urzędniczym bezwładzie i nie ma szans na realizację - dodaje Marcin Stefaniak z Instytutu Dziedzictwa Solidarności.



- Szczecin jest miastem z historią, gdzie obecnie nikt nie uważa, że ta historia jest istotna. Prędzej czy później to się zmieni. Jak spojrzymy na Gdańsk, do którego często się odwołujemy, tam historia dla tego miasta jest istotna. Gdańsk, jak i całe Trójmiasto, potrafi zrobić z tego swoje oręże. My tego nie potrafimy - mówi Stefaniak.



W Gdańsku władze miasta zainwestowały w potężny obiekt, w którym dziś mieści się Europejskie Centrum Solidarności. Tam znajduje się wystawa o Sierpniu 80, wydawane są książki na temat opozycji antykomunistycznej w Polsce.



Świetlica w Stoczni Szczecińskiej była centrum strajków w grudniu 1970 roku, w styczniu 1971 roku i sierpniu 1980. Obiekt od dziesięcioleci niszczeje.