Kamerzysta ponownie na ławie oskarżonych

10 listopada rusza proces patoyoutubera - Kamerzysty. Na ten dzień wyznaczono pierwszą rozprawę. Proces ruszy od początku.

Na początku roku miała odbyć się ostatnia rozprawa, podczas której miał zapaść wyrok. Nie odbyła się, bo sędzia poszła na zwolnienie lekarskie. Taka sytuacja trwa już od ponad pół roku. Wyznaczony został nowy sędzia.- Był już bardzo zaawansowany etap, ale zgodnie z przepisami prawa jeżeli chodzi o postępowanie karne, jeśli dochodzi do składu orzekającego to proces rozpoczyna się od samego początku, czyli odczytania aktu oskarżenia i całe postępowanie dowodowe będzie musiało być ponownie przeprowadzone - mówi Michał Tomala, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.Kamerzysta, czyli Łukasz W. razem Wiolettą K. i Adrianem S. odpowiadają za znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny. W sieci opublikowali kontrowersyjny film, w którym poniżają niepełnosprawnego chłopaka. Kazali mu m.in. wykonywać upokarzające zadania za pieniądze; miał on np. zjeść kocie odchody.Wszystkim oskarżonym grozi do 8 lat więzienia.