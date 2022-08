Termin zakończenia prac przy Ikei nieznany

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Prace na ulicy Mieszka I trwają od października - miały zakończyć się w marcu, a wg najnowszego aneksu dziś.

Tymczasem kilkaset metrów prawej części nadal jest rozkopane, ustawiono tam znaki ograniczające m.in. prędkość, ale ludzi oraz sprzętu brak - informują nasi Słuchacze naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji": - To nie jest dzień, dwa, miesiąc, nikt nic nie może, nikt nic nie jest winien.



To skomplikowana sprawa - tłumaczyła rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska: - Staramy się załatwić sprawę polubownie, rozmawiać z wykonawcami, wysłaliśmy pismo, mamy nadzieje na odpowiedź i te rozmowy będą przeprowadzone elegancki i polubowny.



Z kolei Ikea poinformowała nas, że tu cytat: "spółka napotkała niezależne od niej przeszkody i kolizje w realizacji robót drogowych, które były nie do przewidzenia na etapie projektowym, jak również na etapie już rozpoczęcia prac budowlanych". O chociaż przybliżonym terminie zakończenia prac w piśmie nie ma słowa. Hanna Pieczyńska dodała, że na razie nie ma decyzji o np. zerwaniu współpracy i naprawieniu przez miasto rozkopanej jezdni.