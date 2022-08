90 dzieci z gminy Przybiernów otrzymało komputery

Fot. Tomasz Duklanowki [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowki [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowki [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowki [Radio Szczecin] Fot. Tomasz Duklanowki [Radio Szczecin]

To komputery zakupione z funduszu rządowego programu pomocy dla terenów popegeerowskich.

To jest próba zasypania różnic, które nadal istnieją - mówi poseł PiS Leszek Dobrzyński, który wręczał laptopy: - Te tereny nadal są o wiele biedniejsze, potrzebują wsparcia rządowego. Pomagamy budować drogi, kanalizację i sieci wodociągowe, ale także młodzież i dzieci, aby ich szanse w porównaniu z dziećmi z miast były podobne.



Lila Ławicka wójt Przybiernowa mówi, że polityczna decyzja o likwidacji PRG-ów uderzyła szczególnie mieszkańców jej gminy, którzy pozostali z dnia na dzień bez pracy: -Transformacja spowodowała, że ludzie którzy tu zostali musieli się przystosować do nowych warunków, nie było to łatwe a skutki tego są nadal widoczne. Większa część naszej gminy to były PGRy: Przybiernów, Łozienica, Czarnogłowy - ten program doskonale się wpisuje w nasz teren.



W całym kraju do uczniów z rodzin byłych pracowników PGR-ów trafi ponad 215 tysięcy laptopów i komputerów stacjonarnych.