Seryjni złodzieje katalizatorów w końcu złapani

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

Kradli katalizatory i wpadli na gorącym uczynku. Teraz grozi im do 5 lat więzienia. Mowa o trzech mężczyznach z Kołobrzegu zatrzymanych przez miejscową policję.

Złodzieje wpadli w ręce policji podczas kolejnej kradzieży. W środku nocy próbowali wymontować katalizator z samochodu stojącego na jednym z miejskich parkingów. Trzy osoby w kapturach przy pojeździe zauważył przejeżdżający w pobliżu patrol. Na widok mundurowych cała trójka zaczęła zachowywać się nerwowo i uciekać.



Policjanci szybko dogonili dwóch uciekinierów. Po chwili przeprowadzili też oględziny samochodu i zorientowali się co było celem mężczyzn. W pojeździe należącym do sprawców znaleźli również skradziony wcześniej katalizator i narzędzia służące do złodziejskiego procederu.



Wkrótce w ręce policji wpadł też trzeci ze sprawców. W toku śledztwa policjanci powiązali działania mężczyzn z innymi kradzieżami, do jakich dochodziło w ostatnim czasie na terenie powiatu kołobrzeskiego. Łącznie złodzieje usłyszeli siedem zarzutów kradzieży i jeden usiłowania kradzieży. Grozi im do 5 lat więzienia.