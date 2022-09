Działacze Lewicy krytykują podręcznik, którego nie czytali

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Krytykują książkę, której nie przeczytali: - A po co? - dziwił się poseł Nowej Lewicy Dariusz Wieczorek pytany o to, czy zapoznał się w całości z podręcznikiem "Historia i Teraźniejszość" Wojciecha Roszkowskiego zanim go publicznie skrytykował.

Radny domaga się podręcznika "Historia i Teraźniejszość" w każdej bibliotece



Jednocześnie wydawca postanowił wycofać z podręcznika wspomniane akapity. Działacze Nowej Lewicy przedstawiali swój pomysł na "Przyjazną Szkołę". Lewica postuluje lekcje od godz. 9 do 14 i nową organizację nauki czy obecność psychologów w szkołach. A także odrzucenie "kontrowersyjnego" podręcznika. Tłumaczyli, że całości nie znają, ale "słyszeli opinie profesorów w radiu".Poseł Wieczorek nie bardzo rozumiał, dlaczego miałby osobiście wyrobić sobie zdanie na temat książki, którą publicznie krytykuje.- Ale po co mamy ją czytać? Generalnie wystarczy przeczytać dwa rozdziały i zobaczyć bzdury, które tam się pojawiają. I to przekreśla od razu całą publikację - mówił Wieczorek.Wydawca książki wydał oświadczenie: "".Jednocześnie wydawca postanowił wycofać z podręcznika wspomniane akapity.