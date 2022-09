Nazistowskie symbole na drzewach w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Sprawą nazistowskich symboli zajmuje się już miejscowa policja.

Swastyki i inne symbole nazistowskie zostały namalowane sprayem na drzewach rosnących przy remontowanej obecnie promenadzie nadmorskiej.



Urząd Miasta sprawę zgłosił policji. Jednocześnie magistratowi zależało, by jak najszybciej usunąć znaki. Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego urzędu mówi, że drzewa udało się oczyścić bez uszkodzenia kory.



- Drzewa piękne - dęby i buki, więc nie wchodziło w grę ich okaleczanie, takie jak usuwanie kory. Znaleźliśmy firmę, która zajmuje się drzewami na co dzień. Ta firma metodami konwencjonalnymi te znaki usunęła - tłumaczy Kujaczyński.



Sprawców wandalizmu poszukuje obecnie policja. Mogą oni odpowiedzieć nie tylko za zniszczenie drzew, ale również za propagowanie faszyzmu, co zagrożone jest karą nawet do dwóch lat więzienia.