Wakacje się skończyły, ale na pocieszenie mamy dla was dużo atrakcji! Zapraszamy na zakończenie sezonu w Międzyzdrojach.

Od południa, w jednej z najbardziej znanych lokalizacji kurortu - czyli w Alei Gwiazd, aż do godz. 17:00 będą czekały na was stoiska Lasów Państwowych, Lokalnej Grupy Rybackiej oraz nasze - Radia Szczecin!



W plenerowym studiu m.in. strefa chilloutu z leżakami i błogą atmosferą. Będzie także strefa sportowa - a to oznacza, że będzie Zumba, akcja Narodowe Czytanie i do tego animacje dla dzieci oraz konkursy z nagrodami. Na koniec, o godz. 17:00 koncert zespołu Jackpot.



Zapraszamy wiec do Międzyzdrojów albo do słuchania Radia Szczecin, bo będziemy relacjonować to, co dzieje się nad morzem w magazynie "Aktywna Sobota" od godz. 11:00 do 15:00.