Rok szkolny w regionie rozpoczęty [WIDEO, ZDJĘCIA]

Uczniowie województwa zachodniopomorskiego oficjalnie rozpoczęli rok szkolny 2022/2023.

Inaugurację rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Kazimierza w Policach, zaraz po niej uczniowie zebrali się w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.W piątek rozpoczną się pierwsze zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.- Trochę szkoda, że tak szybko, ale trzeba wracać. - Na pewno chciałabym się bardziej przyłożyć, jeżeli chodzi o naukę. W tym roku świadectwo z paskiem. - Nie ma motywacji na świadectwo z paskiem, tylko cisnąć te przedmioty, które są do matury. - Powtarzam drugą klasę, ale jestem pozytywnie nastawiona. - Chcę po prostu zdać - mówili uczniowie.Reagujemy odnośnie rzeczywistości, jaka nas otacza. Jesteśmy gotowi na nowy rok szkolny - mówił Bogusław Ogorzałek, zachodniopomorski wicekurator oświaty.- Po pandemii zmożony nacisk na obecność specjalistów w szkole, psychologów. Dyrektorzy mogą wprowadzać nauczanie zdalne, teraz bez specjalnych zgód, jeżeli wystąpi jakakolwiek sytuacja związana z bezpieczeństwem i epidemią. Sytuacja wojny sprawia, że dodano do podstawy programowej nabycie umiejętności strzeleckich w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - mówił Ogorzałek.W województwie zachodniopomorskim do nauki przystąpiło 195 tysięcy uczniów z Polski oraz ponad 9 000 z Ukrainy.