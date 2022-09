Powstanie Politechniki Morskiej to prestiż i większa rozpoznawalność [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińska Akademia Morska jest od teraz Politechniką.

Przed głównym wejściem wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk wręczył rektorowi Wojciechowi Ślączce nowy statut uczelni. Odsłonięto też napis Politechnika Morska, który znalazł się budynku przy Wałach Chrobrego.- Proszę przyjąć ten statut nowej uczelni. Realizować i rozwijać swoje obowiązki, pasje, w ramach uświetniania Politechniki Morskiej. Wszyscy dzisiaj jesteśmy przepełnieni dumą, ale i szczęściem, że udało się to doprowadzić do końca. Politechnika Morska jest niezwykłym wydarzeniem w Szczecinie - mówił Gróbarczyk.Rektor Politechniki Morskiej profesor Wojciech Ślączka przypomniał, że już od lat Akademia Morska kształciła nie tylko oficerów na statki, ale też inżynierów.- Zmiana Akademii Morskiej w Politechnikę Morską przyczyni się do większej rozpoznawalności naszej uczelni. Nie tylko szkolimy, kształcimy i robimy badania naukowe do eksploatacji statków, ale również pracujemy na rzecz gospodarki morskiej od części lądowej i tej offshore'owej. Już od lat jesteśmy politechniką. Mamy kierunki lądowe, mamy pięć wydziałów z czego trzy są praktycznie nastawionymi na kształcenie inżynierów na kierunki lądowe - mówił Ślączka.W uroczystości wziął udział cały Senat uczelni, byli też parlamentarzyści różnych opcji politycznych, którzy razem w Sejmie głosowali nad zmianą nazwy uczelni na Politechnikę Morską w Szczecinie.