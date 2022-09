Zamiast grać na komputerze woli… hodować kury [ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To ośmioletni Mateusz Wypchło z Kłodowa koło Widuchowej.

Na youtubie prowadzi swój kanał "Mały Rolnik Mati". Na filmikach pokazuje jak hodować kury i jak trzeba się nimi zajmować. Hoduje kury sebrytki - to ozdobna odmiana. Na razie ma ich osiem ale zapowiada, że to dopiero początek hodowli.



- Hej z tej strony Mati, witajcie na moim kanale "Mały rolnik Mati", właśnie idziemy do moich kur sebrytek, będziemy je nazywać "moje kurczaczki" mówi Mateusz. - Co jest takiego fajnego w kurkach, że postanowiłeś je hodować? - pyta reporterka. - Są takie małe, takie piękne. Moja babcia miała nioski, ja się nimi opiekowałam, ja też chciałem mieć swoje kurki. Lubię je nagrywać, żeby inni rolnicy dowiedzieli się jak wyhodować kury. Zapraszam do subskrypcji i komentarzy, oglądajcie mój film, wystarczy wpisać "Mały rolnik Mati" - mówi Mateusz. - Mateusz bardzo interesuje się rolnictwem i wszystkim, co się z tym wiąże, udało zorganizować się kurnik i to była wielka niespodzianka dla naszego syna - mówi mama Ewa.



Jak zapowiada młody youtuber - w przyszłości chce być rolnikiem i prowadzić swoje gospodarstwo.