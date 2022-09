Wymiana urzędowych pism, a centrum przesiadkowe w Załomiu nadal stoi puste

Nie ma porozumienia w sprawie uruchomienia centrum przesiadkowego w Załomiu.

Inwestycja jest gotowa od początku roku, od tego czasu trwają rozmowy oraz wymiana pism pomiędzy Goleniowem, który odpowiadał za budowę, a Szczecinem, który miał zapewnić dojazd miejskich autobusów.Optymistką była przewodnicząca Rady Miasta w Goleniowie Krystyna Jaworska. Jak mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", komplet dokumentów dotyczący porozumienia został wysłany 1 sierpnia.- Nam bardzo zależy, żeby w końcu to centrum zaczęło żyć. W tej chwili wszyscy wypatrują, kiedy te dokumenty zaparafowane przez Szczecin wrócą do Goleniowa. To jest tak z ostrożności, żeby nie wyszło, że będą jakieś zapisy nie do zaakceptowania przez Szczecin - mówiła Jaworska.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie jednak rozwiał wątpliwość. Zapisy propozycji Goleniowa są nie do przyjęcia - mówiła Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZDiTM.- W naszej opinii, niemożliwe do uchwalenia. W związku z tym wysłaliśmy swój wzór i nasze propozycje, by radni Gminy Goleniów mogli już spokojnie procedować - mówiła Pieczyńska.Jakie dokładnie zapisy nie znalazły akceptacji szczecińskich urzędników - tego Hanna Pieczyńska nie potrafiła powiedzieć.Centrum przesiadkowe w Załomiu to m.in. poczekalnia, nowe perony oraz parking. Prace kosztowały ponad 10 mln zł.