Platanom na Wojska Polskiego urosły liście

Platany we wrześniu. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin] Platany w czerwcu. Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

Platany z Alei Wojska Polskiego odzyskały formę - zapewniają szczecińscy urzędnicy.

Kilkumetrowe drzewa posadzono na wiosnę, w czerwcu jednak zaczęły gubić liście.

Miasto tłumaczyło, że może być to związane ze stresem wynikającym z przesadzenia, bo drzewa przyjechały z daleka - z jednej z niemieckich szkołek.



By je uratować, użyliśmy m.in. nawozów i preperatów antygrzybicznych, poprawiliśmy też nawadnianie - mówił w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" rzecznik miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński: - Sytuacja obecnie jest taka, że drzewa są znowu zielone, wyglądają bardzo dobrze, można powiedzieć, że nasza szybka reakcja co do sadzonek była uzasadniona.



Drzewa rosną na środku Alei i rozdzielają pasy jezdni - to element gruntownej przebudowy - prace mają potrwać jeszcze rok, inwestycja ma kosztować 80 mln zł.