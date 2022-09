- Błagamy was ludzi dobrego serca o pomoc - apelują rodzice 17-miesięcznego Krzysia z Ińska. W wakacje szczecińscy lekarze stwierdzili u niego neuroblastomię 4 stopnia. Życie chłopczyka może uratować operacja w Barcelonie.

Rodzice kilka dni temu rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na stronie siępomaga.pl . W pomoc dla Krzysia zaangażowali się już mieszkańcy Ińska i okolic i władze gminy.- W połowie lipca Krzyś zaczął gorączkować, 26 lipca trafiliśmy do szpitala, na drugi dzień miał USG i okazało się, że to złośliwy rak. Otacza aortę, ma naciek na wątrobie, która jest powiększona, nerce. Okazało się że to neuroblastoma, rak nadnerczy. Dla dzieci w wieku Krzysia jest bardzo groźny. Rokowania są bardzo złe, potrzebna jest operacja w Barcelonie, ale powstrzymuje nas brak środków - mówi mama, Sandra Kurlej.Potrzeba 2 miliony złotych na operację.