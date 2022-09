Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec - przeszłość czy przyszłość - debata w Radiu Szczecin [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Bardzo dobrze że zainicjowano dyskusję na ten temat - to zgodna opinia gości naszej wieczornej debaty "Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec - przeszłość czy przyszłość?". W czwartek opublikowano raport o stratach poniesionych przez Polskę podczas II Wojny Śwatowej.

Pojawiły się wyliczenia, pokazano straty mówił - ekonomista prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego Zbysław Dobrowolski.



- Nie tylko w kategoriach finansowych, zburzonych budynków, ale też strat ludzkich i utraconych korzyści, które są konsekwencją tego, w jaki sposób Polska została zniszczona - mówi Dobrowolski.



Narracja w Niemczech jest inna niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni - zwrócił uwagę natomiast redaktor naczelny sekcji polskiej Deutsche Welle Bartosz Dudek.



- Taki przeciętny Niemiec kojarzy przede wszystkim Holocaust. Zbrodnie na Polakach, ale nie Żydach pozostają w wielkim cieniu - to jest coś, co należy zmienić - mówi Dudek.



Suma strat została wyliczona na 6 bln 200 mln zł. Jak podkreślał dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiele państw uzyskało odszkodowania od Niemiec, ale nie Polska i brak inicjatywy w tej sprawie był luką w działalności państwa.



Debata powstała dzięki współpracy Radia Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Kurii Metropolitarnej Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie.