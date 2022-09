Protest rodziców młodzików Stali Szczecin. Chodzi o decyzję MOSRiR-u

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Protest rodziców dzieci trenujących w Klubie Sportowym Stal Szczecin.

Chodzi o grupy młodzieżowe, które - decyzją Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji - zostały częściowo pozbawione możliwości trenowania w godzinach popołudniowych.



Chodzi o boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Kresowej - mówi Andrzej Tychowski, trener Stali.



- Zostaliśmy pozbawieni dwóch godzin, bez żadnego porozumienia z nami. No i nie ma naszej zgody na to, żeby dzieci ze Stali trenowały o godzinie 20-21, bo to jest już czas dla rodziny. Postanowiliśmy działać oddolnie. Wyjdziemy i będziemy manifestować. Chcemy pokazać, jak duże jest to niezadowolenie, jak jest nas dużo i ilu osób ta decyzja dotyczy - mówi Tychowski.



Protest rodziców odbędzie się o godzinie 17.30 na obiekcie przy ulicy Kresowej w Szczecinie.