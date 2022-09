Piotr Lisek i Radio Szczecin zapraszają na sportowe zakończenie wakacji

Przed nami "Aktywna Sobota" wysokich lotów. Każdy będzie mógł spróbować skoku o tyczce.

W sobotę od godziny 13 na jasnych Błoniach w Szczecinie impreza "Lisek i przyjaciele - sportowe zakończenie wakacji". Radio Szczecin też tam będzie.Lekkoatleta, tyczkarz, medalista mistrzostw Polki, Europy i świata - Piotr Lisek zaprasza na zmagania młodych sportowców. Każdy będzie mógł poćwiczyć.- Mam nadzieję, że wszyscy się zjawicie. Inwestujemy w młodzież, która musi nas kiedyś zastąpić na skoczni. Młodzi będą skakać i pokazywać co umieją. Będziecie mogli przyjść i zobaczyć z bliska. Ci z was, którzy mówią, że to jest takie proste, będą mogli wziąć do reki kija i sobie spróbować - zaprasza Piotr Lisek.W sobotę o godzinie 13 rusza sportowa strefa dla najmłodszych, a o 16 start zawodów. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.Radio Szczecin również będzie na miejscu. I właśnie z Jasnych Błoni, z okolic fontanny Bartłomiejka, od godziny 10 do 15 będziemy nadawać program "Aktywna Sobota". Zapraszamy!