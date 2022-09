Policja podsumowuje wakacje w regionie

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin]

W okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia mundurowi prowadzili działania "Bezpieczne Wakacje 2022". Ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz turystom wypoczywającym w regionie.

W porównaniu do poprzedniego roku spadła liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i kolizji drogowych.



W ciągu dwóch miesięcy wakacji doszło do ponad 187 wypadków, w których życie straciło 14 osób. Jednak w samym Szczecinie nikt nie zginął.



Głównymi przyczynami wypadków drogowych było nieustąpienie pierwszeństwa oraz niedostosowanie prędkości. W tym roku doszło do 187 wypadków, w których rannych zostało 213 osób, a zginęło - 14.



Spadek częstotliwości wypadków nastąpił o około 27 proc., mniej ofiar śmiertelnych o ponad 42 proc. i o 30 proc. mniej osób rannych. Jednocześnie spadła liczba kolizji drogowych o 17 proc.