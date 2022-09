Dzień Energetyka. "Prądu nie zabraknie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

"Prądu nie zabraknie" - zapewniał w piątek podczas obchodów Dnia Energetyka w Elektrowni Dolna Odra Norbert Grudzień, wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia państwowe oraz wyróżniono długoletnich pracowników.

Kryzys związany z wojną na Ukrainie pokazał, jak ważne są elektrownie konwencjonalne - mówił wiceprezes Norbert Grudzień.



- Prądu nie zabraknie. Proszę zwrócić uwagę, że mimo trudnej sytuacji, która jest spowodowana wojną na Ukrainie, jasno pokazano, jak ważne dla krajowego systemu elektroenergetycznego, są jednostki konwencjonalne i węglowe oraz jak ważną rolę na mapie krajowego systemu elektroenergetycznego odgrywa Elektrownia Dolna Odra - podkreślił Grudzień.



Elektrownia Dolna Odra niedługo będzie obchodzić 50 lat pracy. To najważniejsza i jedyna elektrownia systemowa w północnej Polsce - przypomniał jej dyrektor Sylwester Chruszcz.



- W 1974 roku wystartowaliśmy z pierwszym blokiem, także za parę lat będziemy świętować 50-lecie i na pewno dobrze się do niego przygotujemy. Jesteśmy lokalizacją, która zawsze odgrywała na mapie energetycznej kraju podstawową rolę. Dzisiaj zapewniamy, w tej części Polski, bezpieczeństwo naszych gospodarstwo domowych oraz firm, które korzystają z naszego prądu - zaznaczył Chruszcz.



Elektrownia Dolna Odra należy do Polskiej Grupy Energetycznej, która produkuje ponad 40 procent prądu w Polsce.