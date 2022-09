Spór o boisko. "Nasze dzieci powinny o tej porze spać, a nie w piłkę grać" [WIDEO, ZDJĘCIA]

"Nasze dzieci powinny o tej porze spać, a nie w piłkę grać" - takie hasła skandowali rodzice młodych zawodników trenujących w Klubie Sportowym Stal Szczecin.

Chodzi o grupy młodzieżowe, które decyzją Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, zostały częściowo pozbawione możliwości trenowania w godzinach popołudniowych, zamiast tego treningi miałyby się odbywać w godzinach od 19 do 21:30.Rodzice czuję się rozgoryczeni postawą urzędników.- Mojemu synowi w godzinach, w których miał mieć planowane zajęcia, zostały one odebrane. - Nie wyobrażam sobie tego, żeby nasze 9 i 10-letnie dzieci wychodziły z treningów o 21. - Nie sprzyja to rozwojowi syna. Po całym dniu miałby grać do 21, gdzie na 8 rano ma szkołę - mówią rodzice młodych piłkarzy.Miasto nie podjęło z nami dialogu, jeżeli chodzi o zmianę godzin treningów - mówi trener Stali Szczecin Andrzej Tychowski.- Wielu osobom jest nie na rękę to, że prywatny podmiot trenuje w naszych godzinach. Bez pytania nas o zdanie, bez żadnego dialogu nikt kompletnie nie potraktował nas jako partnera. Chcecie państwo, aby dzieci trenowały o 20 czy 21? - podkreślił Tychowski.Mirosław Żylik, szef klubu radnych Koalicji Samorządowej z ramienia prezydenta Piotra Krzystka, będący podczas protestu zapowiedział, że jak prezydent wróci z urlopu, to przyjrzy się sprawie.