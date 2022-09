Szczeciński Aeroklub obchodzi swoje 76 urodziny - z tej okazji w sobotę przy ul. Przestrzennej organizowany jest "Fly Day"

Oprócz wystawy sprzętu szczecińskiego Aeroklubu i skoków spadochronowych to okazja dla mieszkańców do lotu m.in. szybowcem, samolotem czy paralotnią.- Wrażenia robią niesamowite, odgłos silników, spaliny, poczuć to wszystko. - Bardzo fajne samoloty, dzieci są zadowolone, najbardziej nam się podoba szybowiec. - Zabawa niesamowita, pokazy super, syn pierwszy raz miał okazje zobaczyć - mówią Szczecinianie.Fly Day to również okazją do wsparcia Jakuba Znojka , 23-latka ze Szczecina, który niemal dwa lata temu, próbując powtrzymać pijanego kierowcę został przez niego staranowany.Fly Day trwa do godziny 19.