Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Koncertem zespołu Jackpot zakończyło się Lato z Radiem Szczecin w Międzyzdrojach.

Przez prawie cały dzień byliśmy do waszej dyspozycji na plaży - były strefy zabaw dla każdego. Był tam również Grzegorz Lament: - Co tu się będzie działo, na stoisku z malowaniem buziek?? - To będzie motylek. - A ja wolę Elzę - mówią dzieci.



Nasze stoiska oraz stoiska Lasów Państwowych, czy Lokalnej Grupy Rybackiej odwiedziło w sobotę kilkaset osób.