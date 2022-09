Kolejne cięcia w komunikacji miejskiej już jutro

Sporych zmian od jutra spodziewać mogą się pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej.

Szczegóły wprowadzanych zmian znajdziecie poniżej:



Tramwaje

· Obowiązywanie wakacyjnych rozkładów jazdy w dni powszednie zostaje przedłużone: na liniach 8 i 10 – do 4.09, na linii 12 – do odwołania.

Autobusy

· Przywrócone zostaną rozkłady jazdy obowiązujące poza okresem wakacji letnich na liniach 61, 66, 86, 103, 107, 222, 223, 227.

· Linia 65 w dalszym ciągu będzie kursowała jak w okresie wakacji letnich w szkołach.

· Przywrócone zostanie kursowanie linii 98, 109, 110 i 908.

· Na liniach 111, 904 obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w okresie nauki w szkołach.



Zmiany od 5 września:



Linia 8 - zmiany w rozkładzie bez zmiany częstotliwości

Linia 10 będzie kursować z częstotliwością 12-24 min, tylko w godzinach szczytu.

Linia 71 ulegnie likwidacji.

Rolę linii 71 przejmie linia 84, która kursować będzie na zmienionej trasie: Turkusowa – Przelotowa – Łubinowa – Struga – Gryfińska – Batalionów Chłopskich – rondo Ułanów Podolskich – Walecznych – Mączna – Kolorowych Domów – Chłopska – Nad Rudzianką – Gwarna – Dąbska – Niedźwiedzia – Kijewo. Wybrane kursy realizowane będą na trasie wydłużonej do pętli „Zakłady Mięsne”. Kursy wykonywane będą co 20 minut we wszystkie dni tygodnia, ale w dni powszednie po godz. 18 oraz w dni wolne od pracy przez cały dzień co drugi kurs realizowany będzie na skróconej trasie Turkusowa – Rondo Ułanów Podolskich (na odcinku Rondo Ułanów Podolskich – Kijewo w tym czasie obowiązywać będzie 40-minutowa częstotliwość kursowania). Na pętli „Turkusowa” przystanek dla wsiadających dla linii 84 będzie wspólny z linią 91 (nr 86945).

Obsługę ul. Jasnej w dalszym ciągu zapewniać będzie linia 65, której częstotliwość kursowania nie ulegnie zmianie.

Na linii 54 nastąpi zmiana rozkładu jazdy bez zmiany częstotliwości kursowania.

Na linii 75 w dni powszednie nastąpi zmiana rozkładu jazdy polegająca na likwidacji dwóch obiegów (jeden w porannym i jeden w popołudniowym szczycie komunikacyjnym).

Na linii B w dni powszednie nastąpi zmiana rozkładu jazdy polegająca na zwiększeniu częstotliwości kursowania w godzinach szczytu do 10 minut.

Przystanek „Fioletowa” otrzyma status przystanku na żądanie, natomiast przystanek „Akwarelowa” otrzyma status przystanku stałego.

Nastąpi zmiana nazwy przystanku „Zdroje Szpital” na „Mączna” oraz „Mączna” na „Zdroje Szpital”.

Zdaniem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, korekty w rozkładach jazdy są konieczne. Głównie ze względu na brak kierowców i motorniczych, jak również ze względu na trudną sytuację finansową.Zmiany obejmą dwie linie tramwajowe, ale także kilka linii autobusowych - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.- Największa zmiana to likwidacja linii 71, natomiast jej rolę przejmie linia 84. Drobne korekty, cięcia także na linii 75. Ale jest jedna dobra wiadomość - na linii B w szczycie komunikacyjnym będziemy mogli podróżować co 10 minut - dodaje Pieczyńska.Pomysłem likwidacji linii 71 zaskoczony jest radny z Prawobrzeża Krzysztof Romianowski: - Prezydent zaskakuje nas zmianami w komunikacji miejskiej od ponad roku. Równo rok temu we wrześniu zlikwidowano autobusy linii: A, G i H. Miały to być oczywiście tylko zawieszenia z uwagi na remonty, ale autobusy nie wróciły na swoje trasy. Nic nie wskazuje, żeby wróciły, mało tego - kolejne linie są likwidowane.