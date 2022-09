Raj dla geo-pasjonatów w Netto Arenie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

W szczecińskiej Netto Arenie trwa giełda minerałów. To okazja do zobaczenia unikatowych okazów m.in z Maroka czy Dolnego Śląska.

Wystawcy prezentują nie tylko minerały, ale także m.in. skamieniałości, biżuterię oraz kamienie szlachetne.



- Najbardziej nam się rzuciły w oczy te tęczowe kamienie, jeszcze nie wiemy, co to jest, ale już wróciłyśmy, żeby dowiedzieć się więcej od pana sprzedawcy. - Udało mi się kupić róg do picia z rogu bawolego prawdopodobnie. Zawsze chciałem taki mieć... - Można się dużo rzeczy dowiedzieć, pooglądać, jest na czym zawiesić oko. - Nie jestem kolekcjonerką, ale przyszłam tu z ciekawości. - Dużo rzeczy wpadło mi w oko. Więcej takich imprez. - Fajnie można się rozejrzeć. Popatrzeć na kamyczki. Ciekawe wydarzenie - mówili uczestnicy.



Giełda trwa do godz. 18:00. Wstęp na wydarzenie jest płatny.