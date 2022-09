Kolejny etap remontu kołobrzeskiego ratusza [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Tym razem przyszedł czas na wymianę okien, co będzie kosztowało ponad 1 milion 600 tysięcy złotych.

To trzeci etap prac w ratuszu. W pierwszym miasto odrestaurowało całą fasadę budynku. W drugim przystąpiło do remontu piwnic. Teraz przyszedł czas na stolarkę okienną, której część pochodzi jeszcze z połowy XX wieku.



Magistrat już na początku roku wybrał firmę, która wymieni okna. Cena całej usługi to 1 milion 620 tysięcy złotych. Skąd tak wysoka kwota? To tłumaczy Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego Urzędu Miasta: - Jest to o tyle skomplikowane, że okna muszą być drewniane, a otworów okiennych jest ponad setka i wszystkie są niewymiarowe. Ratusz to obiekt zabytkowy, nie możemy używać żadnych materiałów typu plastik, wszystkie będą drewniane i wykonane w taki sposób, aby komponowały się z budynkiem.



Wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków. Miasto uzyskało 70 procent dofinansowania do inwestycji od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska z programu Klimatyczne Uzdrowiska.