Dni Warszewa. "Potrzeba takiej integracji osiedla" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Animacje dla dzieci, dmuchana zjeżdżalnia, dużo jedzenia i występy muzyczne - to wszystko w ramach trwających Dni Warszewa połączonych z Festynem Antoniańskim.

Idea jest prosta - wyjść z domu i zintegrować się w przyjaznej atmosferze ze swoimi sąsiadami. Jak się okazało, tegoroczne Dni Warszewa przyciągnęły tłumy mieszkańców.



- Super się bawię, wszystko mi się podoba. - Jestem sama w domu, co ja mam robić? Trzeba gdzieś wyjść, bo jest piękna pogoda. Są tu fajni ludzie, wszystkich poznałam, zaciekawiły mnie również konkursy. Ćwiczyłam nawet boks z klaunem na scenie. - Rodzinna atmosfera i dużo atrakcji dla dzieci - mówili uczestnicy.



Nasz rodzinno-sąsiedzki piknik to już tradycja - zaznaczyła jedna z organizatorek imprezy Elżbieta Trzcińska.



- Zauważyliśmy, że jest potrzeba takiej integracji osiedla. Wszyscy zamykamy się w domach, nie znamy się, a to jest piękna okazja, żeby porozmawiać. Nawet jak się nie znamy, to rozmawiamy "na luzie" o różnych tematach - podkreśliła Trzcińska.



Impreza potrwa do godziny 18 na terenie plebanii przy ulicy Szczecińskiej.