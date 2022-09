Reparacje to naprawienie szkód i strat, które wyrządzili Niemcy

Polska ma prawo domagać się zadośćuczynienia od Niemiec, a temat reparacji to nie jest polityczna gra - mówił w "Rozmowach pod krawatem" zachodniopomorski wojewoda Zbigniew Bogucki.

Zwracaliśmy uwagę, że nie ma obecnie instytucji, przed którą Polska mogłaby się ubiegać o rekompensatę za zniszczony przez Niemców kraj w czasie II wojny światowej. Przedstawiciel rządu w regionie odpowiadał, że to kwestia podejścia Niemiec do pojęcia praworządności.- To jest po prostu zadośćuczynienie. Zwykłe naprawienie szkód i strat, które wyrządzili. Jesteśmy partnerami w Unii Europejskiej, sojusznikami w NATO. To jest kraj, który znakomicie się rozwija, jest liderem gospodarczym Europy. Mam też takie głębokie przeświadczenie, że jest to kraj praworządny, który mówi, że płaci swoje długi. Również te wynikające ze zniszczeń, które Niemcy uczynili w Polsce w czasie II wojny światowej - mówił Zbigniew Bogucki.Wyliczone przez ekspertów straty Polski w czasie II wojny światowej to ponad 6 bilionów złotych. Ostatnio Niemcy zgodzili się wypłacić Namibii ponad miliard euro za ludobójstwo sprzed ponad 100 lat. Nazwali to "pomocą rozwojową".